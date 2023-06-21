Прогноз погоди на 22 червня: в Україні буде спека, але місцями далі дощитиме

Трохи прохолодніше буде на сході та Сумщині.

У четвер, 22 червня, в Україні буле по-літньому тепло. Втім, у західних областях очікуються дощі з грозами.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде мінлива хмарність. У четвер в регіонах практично припиняться опади. Лише західних областях вдень місцями буде короткочасний дощ та гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Вночі в Україні температура повітря буде 14-19° тепла. Вдень повітря прогріється до +25-30°. І в нічну, і в денну пору прохолодніше буде у східних та Сумській областях - +10-15° та +22-27° відповідно. На високогір'ї Карпат стовпчики термометрів покажуть вночі 8-13° тепла, вдень - близько +20°.

Прогноз погоди в Україні 22 червня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області

В регіоні - мінлива хмарність. Опадів ні в столиці, ні в області не буде. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

В Київській області вночі синоптики прогнозують +14-19°. Вдень температура повітря підніметься до 25-30° тепла. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +16-18°, а вдень - 28-30° тепла.

Прогноз погоди на тиждень

Синоптикиня Наталія Птуха потішила, що цей тиждень, 19-25 червня, в Україні буде набагато теплішим, ніж попередній. Температура повітря підвищиться по всій території.

"Тепер температурний режим в денні години переважатиме по більшості областей в межах +25…+30 градусів. На півдні навіть місцями до 32° тепла може прогрітися приземний шар повітря. Як ми й передбачали, остання декада червня буде тепліша. Перші дві були більш такі прохолодні, комфортні, а тепер повертається справжнє літо", - розповіла вона.

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