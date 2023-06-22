22 червня — яке церковне свято в православному календарі

Яке сьогодні свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Сьогодні, 22 червня, в православному календарі — день пам’яті святителя Кирила, архієпископа Олександрійського. Народився він у досить знатній християнській родині, тому з дитинства отримав непогану на той час освіту. Його серце з юності лежало до вивчення Слова Божого і Святого Письма, тому він покинув все мирське, щоб вступити до скирту святого Макарія. Там він перебував цілих 6 років.

Після цього Кирило був висвячений у сан диякона патріархом Олександрійським Феофілом. Той бачив обдарованість юнака, тому навіть дав йому змогу проголошувати проповіді. Після смерті Феофіла саме Кирила обрали на патріарший престол.

431 року він брав участь у III Вселенському Соборі. Помер своєю смертю 444 року.

Прикмети 22 червня

Народні прикмети 22 червня / Фото: Pexels

Дощить весь день — до великого врожаю грибів.

Вранці над водою стелиться туман — чекайте на сонячну погоду.

Мурахи зібралися навколо мурашника — до погожого дня.

Що сьогодні не можна робити

Згідно з народними прикметами, цього дня намагалися не розпалювати багаття, адже могла швидко розпочатися пожежа. Також після 22 червня вже заборонялося садити картоплю, навіть найпізніші сорти, тому що вона точно не вродить. А ще намагалися не показувати дитині її відображення у дзеркалі.

Що можна робити сьогодні

День вважався благополучним і щасливим, тому часто 22 червня починали важливі бесіди чи влаштовували весілля. Також селяни вже починали збирати суницю, яка вважалася серед наших предків особливо корисною ягодою.

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