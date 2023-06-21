22 июня — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 22 июня, в православном календаре день памяти святителя Кирилла, архиепископа Александрийского. Родился он в достаточно знатной христианской семье, поэтому с детства получил неплохое в то время образование. Его сердце с юности лежало до изучения Слова Божьего и Священного Писания, поэтому он оставил все мирское, чтобы вступить в скирду святого Макария. Там он находился целых 6 лет.

После этого Кирилл был рукоположен в сан диакона патриархом Александрийским Феофилом. Он видел одаренность юноши, поэтому даже дал ему возможность провозглашать проповеди. После смерти Феофила именно Кирилла избрали на патриарший престол.

431 он участвовал в III Вселенском Соборе. Умер своей смертью в 444 году.

Приметы 22 июня

Народные приметы 22 июня / Фото: Pexels

Дождь весь день до большого урожая грибов.

Утром над водой стелющийся туман ждите солнечную погоду.

Муравьи собрались вокруг муравейника — к хорошему дню.

Что завтра нельзя делать

Согласно народным приметам, в этот день пытались не разжигать костер, ведь мог быстро начаться пожар. Также после 22 июня уже запрещалось сажать картофель, даже самые поздние сорта, потому что он точно не уродит. А еще пытались не показывать ребенку его отражение в зеркале.

Что можно делать завтра

День считался благополучным и счастливым, поэтому часто 22 июня начинали важные беседы или устраивали свадьбу. Также крестьяне уже начинали собирать землянику, которая считалась среди наших предков особенно полезной ягодой.

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