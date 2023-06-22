Астрологический прогноз на 22 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит заниматься делами, от которых многое зависит в профессии, поскольку они приведут к прямо противоположному результату. Решения можно принимать только в случае, если они касаются жизненных перемен – их удастся спланировать правильно, выбрав единственно верную линию поведения.
Символ дня: лампада с маслом.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: голубой, бирюзовый, аквамарин.
Счастливые камни дня: бирюза, розовый халцедон.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: во избежание серьезных осложнений любую болезнь, которая начнется в этот день, необходимо лечить незамедлительно.
Питание дня: негативными последствиями чревато как голодание, так и переедание. Необходимо исключить из рациона все продукты брожения – прежде всего квашеные и малосольные огурцы.
Стрижка дня: один из лучших день для стрижки.
Дачные работы дня: можно рыхлить почву и пропалывать грядки.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить ритуалы на привлечение удачи в любви, дружбе и бизнесе.
Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, но несут важную для человека информацию – необходимо обратить внимание на символы, которую будут в них фигурировать.
Табу дня: любое злое дело – и даже слово – молниеносно вернется бумерангом, так что лучше не рисковать.
Цитата дня: "В изменениях мы находим свое предназначение" (Гераклит Эфесский).
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