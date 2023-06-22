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Астрологический прогноз на 22 июня

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
99
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 22 июня

Астрологический прогноз на 22 июня / Фото: www.credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не стоит заниматься делами, от которых многое зависит в профессии, поскольку они приведут к прямо противоположному результату. Решения можно принимать только в случае, если они касаются жизненных перемен – их удастся спланировать правильно, выбрав единственно верную линию поведения. 

Символ дня: лампада с маслом. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: голубой, бирюзовый, аквамарин. 

Счастливые камни дня: бирюза, розовый халцедон. 

За какую часть тела отвечает: пищевод. 

Болезни дня: во избежание серьезных осложнений любую болезнь, которая начнется в этот день, необходимо лечить незамедлительно. 

Питание дня: негативными последствиями чревато как голодание, так и переедание. Необходимо исключить из рациона все продукты брожения – прежде всего квашеные и малосольные огурцы. 

Стрижка дня: один из лучших день для стрижки. 

Дачные работы дня: можно рыхлить почву и пропалывать грядки. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить ритуалы на привлечение удачи в любви, дружбе и бизнесе. 

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, но несут важную для человека информацию – необходимо обратить внимание на символы, которую будут в них фигурировать. 

Табу дня: любое злое дело – и даже слово – молниеносно вернется бумерангом, так что лучше не рисковать. 

Цитата дня: "В изменениях мы находим свое предназначение" (Гераклит Эфесский). 

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Дата публикации
Просмотры
99
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