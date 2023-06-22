Астрологічний прогноз на 22 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто займатися справами, від яких багато залежить у професії, оскільки вони призведуть до протилежного результату. Рішення можна ухвалювати лише у випадку, якщо вони стосуються життєвих змін – їх вдасться спланувати правильно, обравши єдино правильну лінію поведінки.

Символ дня: лампада з олією.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: блакитний, бірюзовий, аквамарин.

Щасливі камені дня: бірюза, рожевий халцедон.

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: щоб уникнути серйозних ускладнень, будь-яку хворобу, яка почнеться цього дня, необхідно лікувати негайно.

Харчування дня: негативними наслідками загрожує як голодування, так і переїдання. Необхідно виключити з раціону всі продукти бродіння – насамперед квашені та малосольні огірки.

Стрижка дня: один із найкращих день для стрижки.

Дачні роботи дня: можна розпушувати ґрунт і прополювати грядки.

Магія та містика дня: можна читати змови та проводити ритуали на залучення удачі у коханні, дружбі та бізнесі.

Сни дня: сни нинішньої ночі промовистими не є, але несуть важливу для людини інформацію – необхідно звернути увагу на символи, які в них фігуруватимуть.

Табу дня: будь-яка зла справа – і навіть слово – блискавично повернеться бумерангом, тож краще не ризикувати.

Цитата дня: "У змінах ми знаходимо своє призначення" (Геракліт Ефеський).

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