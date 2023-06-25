Потужний вибух пролунав у Донецьку (фото)

Вибухом, який прогримів в окупованому Донецьку, зруйнована котельня місцевого бізнес-центру.
У післяобідню пору в неділю, 25 червня, потужний вибух пролунав у Київському районі тимчасово окупованого Донецька.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
У повідомленні йдеться, що вибухом повністю знищено котельню бізнес-центру "Акула", є також пошкодження на парковці поблизу.
За попередньою інформацією, внаслідок "бавовни" одна людина загинула, ще двоє - поранені.
На опублікованих у Мережі відео добре видно стовп диму, який піднімається на місці інциденту. Також опубліковано фото знищеної котельні.
Достовірної інформації про причини цього інциденту наразі немає. Існує версія про "приліт", однак невідомо, хто і чому здійснював обстріл.
Нагадаємо, того ж дня, 25 червня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали сильні вибухи. Наразі обставини інциденту невідомі.
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