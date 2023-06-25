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Потужний вибух пролунав у Донецьку (фото)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Потужний вибух пролунав у Донецьку (фото)

У неділю 25 червня у Донецьку пролунав вибух біля бізнес-центру / Фото: із соцмереж

Вибухом, який прогримів в окупованому Донецьку, зруйнована котельня місцевого бізнес-центру.

У післяобідню пору в неділю, 25  червня, потужний вибух пролунав у Київському районі тимчасово окупованого Донецька.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У повідомленні йдеться, що вибухом повністю знищено котельню бізнес-центру "Акула", є також пошкодження на парковці поблизу.

За попередньою інформацією, внаслідок "бавовни" одна людина загинула, ще двоє - поранені.

На опублікованих у Мережі відео добре видно стовп диму, який піднімається на місці інциденту. Також опубліковано фото знищеної котельні.

У неділю, 25 червня, у Донецьку пролунав вибух біля бізнес-центру / © із соцмереж
У неділю, 25 червня, у Донецьку пролунав вибух біля бізнес-центру / Фото: із соцмереж

Достовірної інформації про причини цього інциденту наразі немає. Існує версія про "приліт", однак невідомо, хто і чому здійснював обстріл.

Нагадаємо, того ж дня, 25 червня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали сильні вибухи. Наразі обставини інциденту невідомі. 

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Дата публікації
Перегляди
3328
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