Потужний вибух пролунав у Донецьку (фото)

Вибухом, який прогримів в окупованому Донецьку, зруйнована котельня місцевого бізнес-центру.

У післяобідню пору в неділю, 25 червня, потужний вибух пролунав у Київському районі тимчасово окупованого Донецька.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У повідомленні йдеться, що вибухом повністю знищено котельню бізнес-центру "Акула", є також пошкодження на парковці поблизу.

За попередньою інформацією, внаслідок "бавовни" одна людина загинула, ще двоє - поранені.

На опублікованих у Мережі відео добре видно стовп диму, який піднімається на місці інциденту. Також опубліковано фото знищеної котельні.

У неділю, 25 червня, у Донецьку пролунав вибух біля бізнес-центру / Фото: із соцмереж

Достовірної інформації про причини цього інциденту наразі немає. Існує версія про "приліт", однак невідомо, хто і чому здійснював обстріл.

Нагадаємо, того ж дня, 25 червня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали сильні вибухи. Наразі обставини інциденту невідомі.

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