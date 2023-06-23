У Маріуполі прогримів потужний вибух: загинули 4 російські офіцери (відео)

У Маріуполі неподалік від морського порту пролунав вибух 23 червня, внаслідок якого були ліквідовані чотири офіцери російської армії.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, додавши відповідні відео місцевого спротиву.

За інформацією Андрющенка, внаслідок вибуху загинули щонайменше чотири офіцери російських військ.

"(Вони – ред.) оселились в приватному будинку маріупольців в евакуації в Приморському районі неподалік від Маріупольського морського порту", – уточнив радник міського голови.

В районі морпорту Маріуполя пролунав вибух: ліквідовані 4 офіцери армії РФ

Що відбувається в Маріуполі

На початку червня в окупованому Маріуполі загарбники почали складати списки на евакуацію з міста, що розпочнеться у липні. Це пов'язано з можливою активізацією бойових дій наприкінці літа.

В середині червня Андрющенко інформував, що окупанти почали розчищати залізничну колію від Маріупольського порту до вокзалу. Він припускав, що ворог планує використовувати порт для постачання боєприпасів на лінію Волноваха-Вугледар.

Жити в окупованому росіянами місті маріупольцям нестерпно. Так, у вцілілих там будинках протікає каналізація, а водоканал бездіє через невиплату зарплати працівникам. Місцеві колаборанти нічого не роблять, тож по всьому Маріуполю фіксується антисанітарія і виникла загроза поширення холери.

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