У Херсоні лунають вибухи

В області не оголошено "тривогу".
У Херсоні у п'ятницю, 23 червня, пролунали вибухи. Станом на 8:30 повітряної тривоги в регіоні немає.
Про це повідомляють місцеві жителі та ЗМІ.
"У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у дописі медіа в Telegram.
До слова, "тривогу" в області було оголошено о 01:02. Вона тривала понад дві години - до 03:36.
Ситуація на Херсонщині
За минулу добу, 22 червня, армія РФ здійснила 91 обстріл, випустивши 415 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По Херсону ворог випустив 26 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів та будівлі двох заводів області. Постраждали мирні херсонці та волонтери з іншого міста.
Російські загарбники ввечері 22 червня знову почали обстрілювати Херсон. У місті чули автоматні черги. Місцеві жителі кажуть, що обстріл був не менш як годину.