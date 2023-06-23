У Херсоні лунають вибухи

В області не оголошено "тривогу".

У Херсоні у п'ятницю, 23 червня, пролунали вибухи. Станом на 8:30 повітряної тривоги в регіоні немає.

Про це повідомляють місцеві жителі та ЗМІ.

"У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у дописі медіа в Telegram.

До слова, "тривогу" в області було оголошено о 01:02. Вона тривала понад дві години - до 03:36.

Ситуація на Херсонщині

За минулу добу, 22 червня, армія РФ здійснила 91 обстріл, випустивши 415 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По Херсону ворог випустив 26 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів та будівлі двох заводів області. Постраждали мирні херсонці та волонтери з іншого міста.

Російські загарбники ввечері 22 червня знову почали обстрілювати Херсон. У місті чули автоматні черги. Місцеві жителі кажуть, що обстріл був не менш як годину.

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