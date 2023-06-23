В Херсоне раздаются взрывы

В области не объявлена "тревога".

В Херсоне в пятницу, 23 июня, раздались взрывы. По состоянию на 8.30 воздушной тревоги в регионе нет.

Об этом сообщают местные жители и СМИ.

"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении медиа в Telegram.

К слову, "тревога" в области была объявлена в 01:02. Она продолжалась более двух часов – до 03:36.

Ситуация в Херсонской области

За минувшие сутки, 22 июня, армия РФ совершила 91 обстрел, выпустив 415 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. По Херсону враг выпустил 26 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов и здания двух заводов области. Пострадали мирные херсонцы и добровольцы из другого города.

Российские захватчики вечером 22 июня снова начали обстреливать Херсон. В городе слышали автоматные очереди. Местные жители говорят, что обстрел был не менее часа.

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