Оккупанты обстреляли Херсон, в городе слышали автоматные очереди

Местные жители говорят, что обстрел был не менее часа.

Российские захватчики вечером, 22 июня, снова начали обстреливать Херсон, в городе слышали автоматные очереди.

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Об этом информируют корреспонденты Общественного города.

Они сообщили, что обстрел ведется в течение часа.

Местные жители сообщили, что после одного из взрывов произошел пожар. Также горожане говорят, что слышали автоматные очереди.

Представители властей города и военные пока не предоставили никакой информации об обстановке в Херсоне.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска днем 22 июня обстреляли Херсон. Кафиры попали по жилому дому.

Кроме того, ранее информировали, что в Херсоне постепенно возвращают электроэнергию после затопления.

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