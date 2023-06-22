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Россияне обстреляли Херсон: за жизнь потерпевших борются медики

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Россияне обстреляли Херсон: за жизнь потерпевших борются медики

Днем 22 июня россияне устроили по Херсону. / Фото: Офис генерального прокурора

Ранения получили также волонтеры.

Российские войска днем 22 июня обстреляли Херсон. Оккупанты попали по жилому дому. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Россияне продолжают бить по Херсону. Пострадали мирные херсонцы и волонтеры из другого города", — говорится в сообщении главы ОВА.

В результате удара оккупантов в собственном дворе ранения получили два человека. 86-летняя женщина и 25-летний парень находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.

Под огонь россиян также попали студенты-волонтеры из Ровно, помогавшие херсонцам. Ребята, которым 25 и 23 года, получили ранения средней степени тяжести. Медики оказывают им помощь.

Как сообщалось, в ночь на четверг, 22 июня, над Одесщиной сбили три беспилотника типа "Shahed". Зафиксировано попадание дронов. Впрочем, последствия "прилета" не критичны.

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Дата публикации
Просмотры
594
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