В Молдове отреагировали на призывы Сальдо ударить по стране

Страна в экстренном порядке вызовет главу дипломатического консульства РФ.
В Молдове отреагировали на заявления гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо об ударах по их стране.
Об этом пишет издание TWR Moldova.
Как отмечается, от посла РФ в Молдове требуют объяснений о заявлениях Сальдо, пригрозившему после взрыва на Чонгарском мосту нанести удар по молдавским Джурджулештах.
"Подобные заявления абсолютно неприемлемы. Мы не потерпим таких выражений, направленных против Республики Молдова. Министерство иностранных дел и европейской интеграции вызовет в экстренном порядке главу дипломатического представительства Российской Федерации в Республике Молдова с запросом соответствующих пояснений", – говорится в заявлении МИД.
Напомним, что в ГУР прокомментировали удар по Чонгарскому мосту с Херсонщины в Крым.
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