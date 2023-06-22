В Молдове отреагировали на призывы Сальдо ударить по стране

В Молдове отреагировали на заявления гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо об ударах по их стране.

Об этом пишет издание TWR Moldova.

Как отмечается, от посла РФ в Молдове требуют объяснений о заявлениях Сальдо, пригрозившему после взрыва на Чонгарском мосту нанести удар по молдавским Джурджулештах.

"Подобные заявления абсолютно неприемлемы. Мы не потерпим таких выражений, направленных против Республики Молдова. Министерство иностранных дел и европейской интеграции вызовет в экстренном порядке главу дипломатического представительства Российской Федерации в Республике Молдова с запросом соответствующих пояснений", – говорится в заявлении МИД.

Напомним, что в ГУР прокомментировали удар по Чонгарскому мосту с Херсонщины в Крым.

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