Спагетти карбонара: летний вариант рецепта

Летом стоит есть больше овощей, но в то же время не хочется отказываться от своих любимых блюд. И, даже если они не предполагают овощи, их вполне можно адаптировать под актуальный сезон.

Рецепт спагетти карбонара идеален, и он не предполагает ничего, кроме сыров, пасты, яиц и перца. Но, оказывается, в него можно добавить помидоры. Будет вкусно, попробуйте.

Ингредиенты

яйца - 2 шт.

желтки - 2 шт.

натертый пармезан - половина стакана плюс еще немного для подачи

натертый сыра пекорино - половина стакана

панчетта или бекон - 120 г

соль

спагетти - 500 г

помидоры черри (можно разноцветные) - 2 стакана

свежемолотый черный перец по вкусу

Приготовление

В небольшой миске взбейте яйца и желтки, пока они не смешаются, добавьте сыры.

Обжарьте панчетту или бекон, нарезанный кубиками, в большой сковороде на среднем огне от 10 до 12 минут. Переложите его на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, оставив жир в сковородке.

Доведите до кипения большую кастрюлю с водой и добавьте соль. Спагетти отварите согласно инструкции на упаковке до состояния al dente. Прежде чем сливать макароны, отлейте около 1 стакана воды из-под макарон.

Слейте воду и добавьте макароны в сковороду с жиром. Быстро вмешайте яичную смесь, перемешав, чтобы макароны равномерно ею покрылись. Добавьте помидоры, приправьте большим количеством черного перца и снова перемешайте. Добавьте немного воды, которую вы слили, чтобы разбавить соус до желаемой кремообразной консистенции. При необходимости добавьте соль по вкусу. Если соусу нужно загустеть, нагрейте сковороду, осторожно помешивая. Добавьте бекон.

Разложите пасту по тарелкам. Посыпьте каждую порцию несколькими щепотками перца и сразу же подавайте, посыпав тертым сыром.

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