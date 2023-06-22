Спагеті карбонара: літній варіант рецепта

Влітку варто їсти більше овочів, але водночас не хочеться відмовлятися від своїх улюблених страв. І навіть якщо в них не передбачаються овочі, їх цілком можна адаптувати під актуальний сезон.

Рецепт спагеті карбонара ідеальний і не передбачає нічого, крім сирів, пасти, яєць і перцю. Та виявляється, до нього можна додати помідори. Буде смачно, спробуйте.

Складники

яйця – 2 шт.

жовтки – 2 шт.

натертий пармезан – половина склянки плюс ще трохи для подавання

натертий сир пекоріно – половина склянки

панчетта або бекон – 120 г

спагеті – 500 г

помідори чері (можна різнокольорові) – 2 склянки

свіжомелений чорний перець за смаком

сіль

Приготування

В невеликій мисці збийте яйця та жовтки, доки вони не змішаються, додайте сири.

Обсмажте панчету або бекон, нарізані кубиками, у великій сковороді на середньому вогні від 10 до 12 хвилин. Перекладіть їх на тарілку, застелену паперовим рушником, залишивши жир у сковороді.

Доведіть до кипіння воду у великій каструлі та додайте сіль. Спагеті відваріть згідно з рекомендаціями на пакованні до стану al dente. Перш ніж зливати пасту, відлийте близько 1 склянки води, в якій вона варилася.

Злийте воду і викладіть спагеті на сковороду з жиром. Швидко додайте яєчну суміш, перемішавши, щоб паста рівномірно нею покрилася. Додайте помідори, приправте великою кількістю чорного перцю і знову перемішайте. Влийте трохи води, яку ви злили, щоб розвести соус до бажаної кремоподібної консистенції. За необхідності додайте сіль до смаку. Якщо соусу потрібно загуснути, нагрійте сковороду, обережно помішуючи. Додайте бекон або панчету.

Розкладіть пасту по тарілках. Посипте кожну порцію кількома щіпками перцю та одразу ж подавайте, присипавши тертим сиром.

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