Зеленский подписал закон о запрете импорта книг из Беларуси и России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете импорта книг из России и Белоруссии.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

Как отмечается, Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, что касается государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины".

“Считаю Закон правильным. Текст Закона был направлен институтам ЕС для дополнительной оценки того, могут ли отдельные нормы Закона повлиять на выполнение обязательств в части защиты прав меньшинств, в частности языковых, в контексте рекомендации Заключения Европейской комиссии по заявке Украины на членство в ЕС”, — подчеркнул глава государства .

Напомним, что Украина в наступлении теряет меньше техники, чем кафиры в обороне.

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