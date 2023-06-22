Росіяни обстріляли Херсон: за життя потерпілих борються медики

Російські війська вдень 22 червня обстріляли Херсон. Окупанти поцілили по житловому будинку. Є постраждалі.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Росіяни продовжують бити по Херсону. Постраждали мирні херсонці та волонтери з іншого міста", - йдеться у дописі голови ОВА.

Внаслідок удару окупантів у власному подвір'ї поранення отримали двоє людей. Наразі 86-річна жінка та 25-річний хлопець перебувають у тяжкому стані. Лікарі борються за їх життя.

Під вогонь росіян також потрапили студенти-волонтери з Рівного, які допомагали херсонцям. Хлопці, яким 25 та 23 роки, отримали поранення середнього ступеня тяжкості. Медики надають їм допомогу.

Як повідомлялося, вночі проти четверга, 22 червня, над Одещиною збили три безпілотники типу "Shahed". Зафіксоване влучання дронів. Втім, наслідки "прильоту" не критичні.

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