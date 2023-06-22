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Атака дронів на Одещину: три дрони збили, але є влучання

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Атака дронів на Одещину: три дрони збили, але є влучання

Росіяни вночі атакували Одеську область із використанням дронів. / Фото: Associated Press

Минулося без потерпілих.

Вночі проти четверга, 22 червня, над Одещиною збили три безпілотники типу "Shahed". Зафіксоване влучання дронів. Втім, наслідки "прильоту" не критичні.

Про це повідомила начальниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк

За її словами, влучання "Shahed" не критичне та без загиблих.

"Ніч неспокійна. Ворог намагається застосовувати нові тактики, вишукує способи, як обійти нашу ППО. Є на Одещині збиття трьох "Shahed". Є, на жаль, і влучання. Уточнюємо обстановку. Критичного (наслідку - Ред.) та жертв людей нема. Критичного влучання нема.".

Нагадаємо, вночі в Одеській області двічі оголошували повітряну тривогу: 01:02 - 02:00 та 02:18 - 02:58. Повітряні сили поінформували про те, що Shahedи прямують на південь Одещини. Крім того, вночі було зафіксовано пуски ракет з акваторії Азовського моря.

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Дата публікації
Перегляди
6624
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