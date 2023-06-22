Атака дронов на Одесскую область: три дрона сбили, но есть попадание

Ночью в четверг, 22 июня, над Одесщиной сбили три беспилотника типа "Shahed". Зафиксировано попадание дронов. Впрочем, последствия "прилета" не критичны.

Об этом сообщила начальник пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, попадание "Shahed" не критично и без погибших.

"Ночь беспокойная. Враг пытается применять новые тактики, выискивает способы, как обойти нашу ПВО. Есть в Одесской области сбитие трех "Shahed". Есть, к сожалению, и попадание. Уточняем обстановку. Критического (следствия — Ред.) и жертв людей нет. Критического попадания нет.".

Напомним, ночью в Одесской области дважды объявляли воздушную тревогу: 01:02 – 02:00 и 02:18 – 02:58. Воздушные силы проинформировали о том, что Shahedы направляются на юг Одесщины. Кроме того, ночью были зафиксированы пуски ракет с акватории Азовского моря.

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