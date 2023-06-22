В Беларуси стало больше российских военных: есть ли угроза

На территории соседнейБеларуси фиксируют небольшое увеличение российских военных. Солдаты страны-агрессорки привлечены к обучению

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Русские военные продолжают находиться на территории Беларуси. Но они более вовлечены в обучение, подготовку. К счастью, их количество на данный момент невелико. То есть мы не фиксируем, что у России достаточно сил на территории Беларуси для того, чтобы осуществить повторное вторжение из этого направлении", — подчеркнул представитель Госпогранслужбы.

По словам Демченко, в начале 2023-го и в конце прошлого года ГНСУ сообщало, что количество российских военных в Беларуси составляло около 10-11 тысяч.

"На данный момент мы фиксируем это количество на уровне около 1,5 тысяч военнослужащих. Их количество за последнее время увеличилось несущественно, где-то на 500 человек. Поскольку раньше мы говорили о количестве на уровне где-то одной тысячи", — добавил он.

Как сообщалось, в Беларуси стартовали так называемые "мобилизационные учения". Они продлятся 10 дней — до 30 июня. Так называемые учения проходят ежегодно согласно плану подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь.

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