Окупанти обстріляли Херсон, у місті чули автоматні черги

Місцеві жителі кажуть, що обстріл був не менш як годину.
Російські загарбники ввечері, 22 червня, знову почали обстрілювати Херсон, у місті чули автоматні черги.
Про це інформують кореспонденти Суспільного з міста.
Вони повідомили, що обстріл ведеться протягом години.
Місцеві жителі повідомили, що після одного з вибухів сталась пожежа. Також містяни кажуть, що чули автоматні черги.
Представники влади міста та військові наразі не надали жодної інформації про обстановку у Херсоні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська вдень 22 червня обстріляли Херсон. Окупанти поцілили по житловому будинку.
Крім того, ми раніше інформували, що у Херсоні поступово повертають електроенергію після затоплення.
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