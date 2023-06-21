Армія РФ обстріляла Часів Яр, коли люди отримували гумдопомогу

Минулося без жертв.
Напередодні вдень, 20 червня, у місті Часів Яр Донецької області російські військові обстріляли пункт видачі гумдопомоги. На момент атаки рятувальники саме
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Донеччини.
"Під час роздачі гуманітарної допомоги, питної та технічної води терористи вкотре обстріляли рятувальників", - йдеться у повідомленні.
ДСНСники з евакуаційної групи "ФЕНІКС" привезли містянам питну воду, і поки роздавали її, пролунали вибухи. Зазначається, що загиблих та поранених немає.
Як повідомлялося, російська терористична армія 20 червня у Херсоні обстріляла рятувальників, які після затоплення розчищали мул. На місці трагедії загинув один працівник ДСНС, ще шестеро осіб - у тяжкому стані.
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