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Армія РФ обстріляла Часів Яр, коли люди отримували гумдопомогу

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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1943
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Армія РФ обстріляла Часів Яр, коли люди отримували гумдопомогу

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Минулося без жертв.

Напередодні вдень, 20 червня, у місті Часів Яр Донецької області російські військові обстріляли пункт видачі гумдопомоги. На момент атаки рятувальники саме 

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Донеччини.

"Під час роздачі гуманітарної допомоги, питної та технічної води терористи вкотре обстріляли рятувальників", - йдеться у повідомленні. 

ДСНСники з евакуаційної групи "ФЕНІКС" привезли містянам питну воду, і поки роздавали її, пролунали вибухи. Зазначається, що загиблих та поранених немає.

Як повідомлялося, російська терористична армія 20 червня у Херсоні обстріляла рятувальників, які після затоплення розчищали мул. На місці трагедії загинув один працівник ДСНС, ще шестеро осіб - у тяжкому стані. 

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Дата публікації
Перегляди
1943
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