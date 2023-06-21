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Армия РФ обстреляла Часов Яр, когда люди получали гуммопомощь

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
587
Время на прочтение
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Армия РФ обстреляла Часов Яр, когда люди получали гуммопомощь

Иллюстративная фотография. / Фото: Associated Press

Прошло без жертв.

Накануне днем, 20 июня, в городе Часов Яр Донецкой области российские военные обстреляли пункт выдачи гуммпомощи. На момент атаки спасатели именно

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Донбасса.

"При раздаче гуманитарной помощи, питьевой и технической воде террористы в очередной раз обстреляли спасателей", — говорится в сообщении.

ГСЧС-ники из эвакуационной группы "ФЕНИКС" привезли горожанам питьевую воду, и пока раздавали ее, раздались взрывы. Отмечается, что погибших и раненых нет.

Как сообщалось, российская террористическая армия 20 июня в Херсоне обстреляла спасателей, которые после затопления расчищали ил. На месте трагедии погиб один работник ГСЧС, еще шесть человек — в тяжелом состоянии.

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Дата публикации
Просмотры
587
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