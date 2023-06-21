В Харькове молния попала в газопровод – вспыхнул пожар

В Харькове 20 июня из-за ремонтных работ произошла разгерметизация газопровода, а после удара молнии вспыхнул пожар.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"20 июня в 22:25 на 101 поступило сообщение о пожаре на газопроводе среднего давления. Во время аварийных работ на канализационной сети произошел оползень, что повлекло за собой разгерметизацию газопровода. Позже, по предварительным данным, в результате удара молнии загорелся газ, выходящий из трубы", – говорится в сообщении.

Подачу газа сразу перекрыли, однако из-за значительного давления в системе он горел длительное время.

На месте происшествия работали пять оперативных подразделений ГСЧС. Они контролировали факельное горение и обеспечивали защиту жилищного сектора и других объектов.

По состоянию на 09:00 21 июня открытого горения не происходит. На месте происшествия остаются два расчета ГСЧС, которые будут дежурить, пока коммунальщики не устранят все последствия аварии.

Напомним, в Киевской области молния попала в жилой дом (фото).

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