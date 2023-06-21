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ФОП та гіг-фахівців хочуть звільнити від мобілізації

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
11к
Час на прочитання
1 хв
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ФОП та гіг-фахівців хочуть звільнити від мобілізації

В Україні обговорюють звільнення ФОПів від мобілізації

Як повідомив під час IT Ukraine Legal Conference директор департаменту економіки безпеки та оборони Мінекономіки Сергій Сметанко у Міністерстві економіки обговорюють можливості, як зробити ФОП і гіг-спеціалістів доступними для бронювання від мобілізації. 

«Кожна галузь — унікальна, але ІТ-галузь — одна із найпотужніших і найважливіших в Україні. Ми розуміємо, що ФОП — це основна форма працевлаштування в ІТ. Знаємо, що є і гіг-спеціалісти. На жаль, зараз всі вони випали із системи... Ми працюємо над цим питанням, думаємо про відповідні зміни до закону. Вже є певні напрацювання, але поки на робочому рівні», — зазначив Сергій Сметанко.

За його словами тогорічні заявки на бронювання часто повертали компаніям через недостатнє обґрунтування.

На сьогодні процедура прописана краще, а підприємству достатньо підпадати під  3 критерії, щоб вважатися критично важливим.

Щоб компанія отримала статус критично важливої для національної економіки, вона має відповідати таким вимогам:

  • належати до IT-індустрії,
  • розмір середньої зарплати  повинен бути не меншим, ніж еквівалент €1200 за курсом НБУ,
  • середньооблікова кількість працівників за останній квартал повинна бути не меншою за 9 осіб.

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Дата публікації
Перегляди
11к
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