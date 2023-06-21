ФОП та гіг-фахівців хочуть звільнити від мобілізації

В Україні обговорюють звільнення ФОПів від мобілізації
Як повідомив під час IT Ukraine Legal Conference директор департаменту економіки безпеки та оборони Мінекономіки Сергій Сметанко у Міністерстві економіки обговорюють можливості, як зробити ФОП і гіг-спеціалістів доступними для бронювання від мобілізації.
«Кожна галузь — унікальна, але ІТ-галузь — одна із найпотужніших і найважливіших в Україні. Ми розуміємо, що ФОП — це основна форма працевлаштування в ІТ. Знаємо, що є і гіг-спеціалісти. На жаль, зараз всі вони випали із системи... Ми працюємо над цим питанням, думаємо про відповідні зміни до закону. Вже є певні напрацювання, але поки на робочому рівні», — зазначив Сергій Сметанко.
За його словами тогорічні заявки на бронювання часто повертали компаніям через недостатнє обґрунтування.
На сьогодні процедура прописана краще, а підприємству достатньо підпадати під 3 критерії, щоб вважатися критично важливим.
Щоб компанія отримала статус критично важливої для національної економіки, вона має відповідати таким вимогам:
- належати до IT-індустрії,
- розмір середньої зарплати повинен бути не меншим, ніж еквівалент €1200 за курсом НБУ,
- середньооблікова кількість працівників за останній квартал повинна бути не меншою за 9 осіб.
Читайте також: