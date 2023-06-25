Стало відомо, скільки та яку техніку Пригожин кидав на Москву під час бунту

До Москви через Воронезьку область рухалося понад тисячу одиниць техніки ПВК «Вагнер». Серед них танки, ракетні установки, вантажівки та легкові автомобілі.

Про це пише "Baza".

За даними «Бази», перша колона, що налічує близько 350 одиниць техніки, перетнула кордон Воронезької області одразу після опівночі 24 червня.

"У колоні було 9 танків, 4 «Тигри», установка «Град», гармата, десятки вантажівок та сотні легкових автомобілів. Саме ця колона пізніше знесла заслін із вантажної та будівельної техніки на 590 кілометрі М-4 «Дон", - йдеться у повідомленні.

Близько 5 години ранку в область заїхала друга колона. Вона була ще більша — попередньо, налічувала 375 одиниць техніки. Колона рушила у бік міста Бутурлінівка - там знаходиться військовий аеродром Міністерства оборони.

"О 7 годині ранку на територію Воронезької області заїхала третя колона техніки, що налічує близько 100 одиниць. Серед них 3 танки, дві зенітні гармати, автобуси, вантажівки та легковики. Колона рухалася трасою М-4 «Дон». О 9 годині ранку кордон області перетнула четверта колона військової техніки, загальною чисельністю 212 одиниць", - зазначили у телеграм-каналі.

Додамо, що повстання Пригожина продемонструвало, що російським силам бракує резервів у багатьох тилових района.

За даними американських аналітиків, російський диктатор Володимир Путін знав про підготовку заколоту очільника "вагнерівців" Євгена Пригожина «більш, ніж за добу».

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