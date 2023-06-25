Ольга Фреймут растрогала обращением пятилетней дочери к украинцам: "Молюсь за победу"

Девочка написала трогательное письмо.
Телеведущая Ольга Фреймут тронула Сеть обращением пятилетней дочери Евдокии к украинскому народу.
В сторис в Instagram знаменитость показала рисунок девочки, который увидела в ее рюкзаке. Звездная мама также была очень тронута находкой.
"Нашла в рюкзаке Евдокии — письмо народу Украины", — рассказала Фреймут.
На листе дочь Фреймут изобразила расстроенного ангела в небе и сердце. К своему рисунку Евдокия добавила письмо, в котором выразила свои чувства к украинцам.
"Дорогой народ Украины, я молюсь за твою победу. Я надеюсь, что вы не погибнете. С любовью от Евдокии", — написала в письме пятилетняя девочка.
Отметим, что сейчас вместе с младшими детьми Ольга Фреймут находится в Великобритании и активно освещает события на родине в лондонском издании.
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