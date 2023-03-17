В России хотят наградить пилотов, сбивших американский беспилотник MQ-9 Reaper

Истребители Су-27 повредили разведывательный дрон США MQ-9 Reaper во время неудачной попытки перехватить его над Черным морем.

Министр обороны России Сергей Шойгу хочет наградить летчиков СУ-27, сбивших американский дрон MQ-9 Reaper.

Об этом пишет прокремлевское издание " РИА Новости ".

"Шойгу представил в российские госнаграды летчиков Су-27, сбивших над Черным морем американский беспилотник MQ-9 Reaper", — говорится в сообщении.

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Инцидент с беспилотником

14 марта стало известно, что два российских истребителя Су-27 повредили разведывательный дрон США MQ-9 Reaper во время неудачной попытки перехватить его в международном воздушном пространстве над Черным морем. Американцам пришлось затопить свой дрон.

16 марта россияне заявили, что нашли американский дрон в море в 60 км от оккупированного Севастополя: "Для Минобороны РФ интересна внутренняя электронная "начинка" беспилотника, а также его двигатель".

В Белом доме считают действия российских истребителей Су-27 по отношению к американскому беспилотнику MQ-9 Reaper агрессивными и сознательными, однако не могут утверждать, стремился ли российский пилот устроить столкновение с БПЛА.

Россия решила поднять американский беспилотник MQ-9 Reaper, который сама и повредила, с Черного моря с помощью старого судна.

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