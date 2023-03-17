Бои за Бахмут: оборона продолжается, враг не может пересечь реку

Эксперты Американского института изучения войны пришли к выводу, что российские войска снизили темп своих операций на фронте по сравнению с предыдущими неделями.

Об атакующем потенциале россиян в Бахмуте и других направлениях рассказал в эфире "1+1" во время общенационального телемарафона "Єдині новини" военный эксперт Алексей Гетьман.

"В Бахмуте россияне прекратили пытаться оцепить город с севера и юга и пытаются штурмовыми группами атаковать непосредственно в лоб, но они дошли до реки Бахмутка и там продолжаются бои. Пока они эту реку не пересекли. Она небольшая — несколько десятков метров. Но это стало препятствием, которое они не могут преодолеть и пока мы держим там оборону. Известно, что несколько дней назад состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего. Было принято коллегиальное решение о том, что пока есть смысл держать эту оборону в городе Бахмут. Отводить войска оттуда мы пока не будем. Ситуация тяжелая, но контролируемая", — сказал он.

Напомним, 17 марта в отчете ISW указывалось, что "вагнеровцы" не способны захватить Бахмут, наступление наемников близится к кульминации. С 31 января по 28 февраля ВС РФ смогли увеличить количество захваченных территорий Украины менее чем на 0,04%.

С мая 2022 года Вооруженные силы Российской Федерации и частная военная компания "Вагнер" суммарно потеряли в боях за Бахмут от 20 до 30 тысяч солдат убитыми и ранеными. Об этом сказал старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс на заседании Форума по сотрудничеству безопасности в Вене.

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