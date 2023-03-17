Кулеба об обороне Бахмута: "Должны воевать, сколько физически сможем"

Вооруженные Силы Украины должны содержать Бахмут в Донецкой области столько, сколько возможно физически. Если бы город упал, следующими были бы другие населенные пункты.

Такое мнение интервью BBC высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, эмоционально украинцам очень тяжело от потерь в Бахмуте.

"Итак, чтобы там спасти жизнь, мы должны воевать в Бахмуте, сколько физически сможем", — заявил глава МИД.

Кулеба отмечает, что союзники не оказывают военную помощь Украине достаточно быстро. Ведь Москва не была готова к войне такого масштаба. Сейчас для ведения боевых действий больше всего ВСУ нуждаются в артиллерийских снарядах.

"Мы хотим, чтобы партнеры действовали быстрее. Если одну доставку откладывают на один день, это значит, что кто-то погибнет на передовой. Это значит, что тот, кто мог быть еще жив, умрет", — отметил дипломат.

Бои за Бахмут

К северу от Бахмута сейчас идет очень динамичная война. Воины 71-й егерской бригады десантно-штурмовых войск говорят, что на передовой в районе города от обороны до локального контрудара — один шаг.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что российское наступление на Бахмут достигает кульминации. Впрочем, геолокационные кадры за 14 марта показывают, что оккупанты продвинулись к северо-западу от Бахмута на северном берегу Северного водохранилища.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорит, что украинские защитники стойко держат город в Донецкой области. Россияне терпят многочисленные потери. В районе украинского города проходит оборонная операция.

К слову, старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс говорит, что регулярная армия России и частная военная компания "Вагнера" в боях на напряжении потеряли 20-30 тысяч раненых и убитых.

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