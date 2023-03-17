Кулеба про оборону Бахмута: "Маємо воювати, скільки фізично зможемо"

Кулеба наголошує, що союзники не надають воєнну допомогу Україні досить швидко.

Збройні Сили України мають утримувати Бахмут на Донеччині стільки, скільки можливо фізично. Аби місто впало б, то наступними були б інші населені пункти.

Таку думку інтерв'ю ВВС висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, емоційно українцям дуже важко від втрат у Бахмуті.

"Отже, щоб там врятувати життя, ми маємо воювати в Бахмуті, скільки фізично зможемо", - заявив керівник МЗС.

Кулеба наголошує, що союзники не надають воєнну допомогу Україні досить швидко. Адже Москва не була готова до війни такого масштабу. Наразі для ведення бойових дій найбільше ЗСУ потребують артилерійських снарядів.

"Ми хочемо, щоб партнери діяли швидше. Якщо одну доставку відкладають на один день, це означає, що хтось загине на передовій. Це означає, що той, хто міг бути ще живим, помре", - зауважив дипломат.

Бої за Бахмут

На північ від Бахмута нині точиться дуже динамічна війна. Воїни 71-ої єгерської бригади десантно-штурмових військ кажуть, що на передовій в районі міста від оборони до локального контрудару - один крок.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що російський наступ на Бахмут досягає кульмінації. Втім, геолокаційні кадри за 14 березня показують, що окупанти просунулися на північний захід від Бахмута на північному березі Північного водосховища.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий каже, що українські захисники стійко тримають місто на Донеччині. Росіяни зазнають численних втрат. У районі українського міста наразі відбувається оборонна операція.

До слова, старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс каже, що регулярна армія Росії та приватна військова компанія "Вагнера" у боях на напрмяку втратили 20-30 тисяч пораненими і вбитими.

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