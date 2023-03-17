На Кіровоградщині СБУ викрила російську шпигунку

Жінка збирала інформацію про оборонні обʼєкти та передавала її окупантам.

У Кіровоградській області правоохоронці викрили та затримали російську шпигунку, яка збирала дані оборонних підприємств.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

У повідомленні вказується, що зрадницею виявилась жителька Олександрійського району Кіровоградської області, яку дистанційно завербували представники російських спецслужб.

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За наказом своїх кураторів жінка збирала інформацію про місце розташування оборонних та інфраструктурних обʼєктів. Зокрема, її цікавила інформація про підприємства, які виконують оборонні замовлення для Збройних сил України.

Дані шпигунка передавала через месенджер своїм "звʼязковим", які входять до окупаційних угруповань на сході України. Отриману інформацію росіяни планували використати для нанесення ракетних ударів.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження та затримали шпигунку під час фотографування одного з об'єктів. У зрадниці був вилучений телефон з доказами протиправної діяльності.

Шпигунці оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Жінці загрожує да 15 років або довічне увʼязнення. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харківській області заочно судитимуть 38-річну колаборантку, яка під час окупації очолила один із медичних коледжів у Куп’янську.

Крім того, ми раніше інформували, що в Одесі СБУ затримала ворожого інформатора, який коригував ракетні удари по місту.

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