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Словаччина схвалила передавання Україні літаків МіГ-29

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Словаччина схвалила передавання Україні літаків МіГ-29

Український винищувач МіГ-29 / Фото: commons.wikimedia.org

Україна отримає радянські винищувачі.

Кабінет міністрів Словаччини 17 березня схвалив передавання Україні винищувачів МіГ-29. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер, пише Dennikn. 

"Ми вирішили це питання в конституційній формі", - сказав прем'єр-міністр Хегер. 

За його словами, президент Зузана Чапутова поінформована про наміри уряду. 

Начальник Генштабу Словаччини Даніель Змеко сказав, що передавання МіГ-29 жодним чином не загрожуватиме обороні сусідньої країни, оскільки словацька армія ці літаки не використовує. 

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що його країна також передає Україні літаки МіГ-29.

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Дата публікації
Перегляди
714
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