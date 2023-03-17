Словаччина схвалила передавання Україні літаків МіГ-29

Кабінет міністрів Словаччини 17 березня схвалив передавання Україні винищувачів МіГ-29.

Про це повідомив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер, пише Dennikn.

"Ми вирішили це питання в конституційній формі", - сказав прем'єр-міністр Хегер.

За його словами, президент Зузана Чапутова поінформована про наміри уряду.

Начальник Генштабу Словаччини Даніель Змеко сказав, що передавання МіГ-29 жодним чином не загрожуватиме обороні сусідньої країни, оскільки словацька армія ці літаки не використовує.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що його країна також передає Україні літаки МіГ-29.

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