Найближчими днями Польща передасть Україні перші літаки МіГ-29 — Дуда

Перші 4 з обіцяних Польщею 10 винищувачів МіГ-29 прибудуть до України найближчими днями.

Вже найближчими днями Україна отримає перші польські літаки.

Про це 16 березня заявив президент Польщі Анджей Дуда на спільній із чеським колегою Петром Павелом пресконференції у Варшаві, пише rp.pl.

"Найближчими днями передамо 4 літаки в повному робочому стані. Решта літаків обслуговують і готують", - сказав Дуда.

Лідер Польщі не назвав загальну кількість літаків МіГ-29, які Польща надасть Україні. За словами Дуди, н а зміну літакам для України прийдуть щойно поставлені Польщі літаки FA-50 з Південної Кореї, а потім ескадрильї літаків F-35.

Нагадаємо, раніше речник уряду Польщі Пьотр Мюллер повідомив, що винищувачі МіГ-29 для українських захисників буде передавати коаліція з кількох країн. Літаки можуть потрапити до України вже упродовж кількох наступних тижнів. Однак які саме країни погодилися на це Мюллер не сказав.

Згодом Словаччина заявила про намір передати свої винищувачі МіГ-29 спільно з Польщею.

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