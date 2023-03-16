В ближайшие дни Польша передаст Украине первые самолеты МиГ-29 — Дуда

Первые 4 из обещанных Польшей 10 истребителей МиГ-29 прибудут в Украину в ближайшие дни.

Уже в ближайшие дни Украина получит первые польские самолеты.

Об этом 16 марта заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной с чешским коллегой Петром Павелом пресс-конференции в Варшаве, пишет rp.pl.

"В ближайшие дни передадим 4 самолета в полном рабочем состоянии. Остальные самолеты обслуживают и готовят", — сказал Дуда.

Лидер Польши не назвал общее количество самолетов МиГ-29, которые Польша предоставит Украине. По словам Дуды, на смену самолетам для Украины придут только что поставленные Польше самолеты FA-50 из Южной Кореи, а затем эскадрильи самолетов F-35.

Напомним, ранее представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что истребители МиГ-29 для украинских защитников будет передавать коалиция из нескольких стран. Самолеты могут попасть в Украину уже на протяжении нескольких следующих недель. Однако какие именно страны согласились на это, Мюллер не сказал.

Впоследствии, Словакия заявила о намерении передать свои истребители МиГ-29 совместно с Польшей.

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