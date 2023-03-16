ВСУ получили еще два внедорожника для фронта от Favbet Foundation

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины еще два высокопроходных полноприводных внедорожника Ford Ranger.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Оба автомобиля уже работают в составе оперативных подразделений Вооруженных сил в районе боевых действий Донецкой области.

Всего с начала большой войны при содействии фонда ВСУ получили более 85 автомобилей.

В основном это внедорожники и микроавтобусы.

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Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.

Также при содействии фонда ВСУ получили более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения подавляющее большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.