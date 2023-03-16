На Закарпатье сын зарезал родную мать

Из-за чего в семье произошел конфликт, пока не сообщается.

Закарпатская полиция задержала 26-летнего жителя села Иза за убийство матери. По информации правоохранителей, мужчина во время ссоры ножом зарезал свою мать. О совершенном он рассказал своему соседу, который вызвал правоохранителей.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

"В доме по указанному адресу обнаружили тело 55-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Как установили полицейские, несколькими часами раньше между женщиной и ее 26-летним сыном возник бытовой конфликт. В разгар ссоры сын схватил нож и нанес ей многочисленные телесные повреждения", – говорится в сообщении полиции.

От полученных травм 55-летняя женщина скончалась на месте. Ее сын был задержан. В настоящее время он находится в следователе в изоляторе. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (преднамеренное убийство). За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, во Львове полицейские задержали 36-летнего мужчину по подозрению в убийстве человека. По данным правоохранителей, злоумышленник убил своего знакомого в одной из многоэтажек на Сыхове.

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