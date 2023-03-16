Оборона Бахмута: эксперт рассказал, как ВСУ могут сохранить город

Чтобы сохранить Бахмут в Донецкой области Вооруженным силам Украины нужно развить наступление на других участках фронта. Впрочем, это зависит от многих факторов.

Об этом в эфире телемарафона заявил полковник СБУ, секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

"Для того чтобы сохранить Бахмут нужно где-то навязать противнику свои активные действия для того, чтобы противник был вынужден маневрировать, оттягивать резервы и закрывать оборону там, где мы навяжем", — рассказал он.

Костенко отмечает, что вопрос наступательных действий в других направлениях зависит от погоды, боекомплектов и резервов. Поэтому, говорит полковник СБУ, когда все будет готовым, нужно приступать к реализации.

"Только они будут готовы — к этому нужно приступать. Это спасет, в частности, и Бахмут, и многие другие направления", — добавил Костенко.

Бои за Бахмут

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский отмечает, что Россияне хотят окружить город Бахмут. Однако воины ВСУ дают достойный отпор захватчикам. В частности, накануне, 15 марта, воин 93 ОМБр "Холодный Яр" с позывным "Аланом" уничтожил вражеский самолет Су-25 в Бахмуте.

По словам старшего военного советника делегации Великобритании в ОБСЕ Яна Стаббса, регулярная армия России и частная военная компания "Вагнера" в боях за город в Донецкой области потеряли 20-30 тысяч ранеными и убитыми. Впрочем, при таких больших потерях оккупанты продвинулись на этом направлении всего на 25 километров.

Аналитики ISW отмечают, что общий темп российского наступления в Украине снизился по сравнению с предыдущими неделями. В частности, они предполагают, что наступление окупантов на Бахмут все больше приближается к кульминации. Также фиксируется заметное уменьшение количества атак в городе и вокруг него.

Между тем заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр отмечает, что Бахмут является эпицентром боев. Российские войска в дальнейшем наступают, пытаясь окружить и захватить его по нескольким направлениям. По ее словам, бои за город еще не завершены.

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