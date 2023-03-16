В Черном море нетипичная активность врага: военные рассказали об угрозе

В акватории находится четыре ракетоносителя.
В четверг, 16 марта, в Черном море зафиксирована нетипичная активность страны-агрессорки. оккупанты вывели 20 кораблей, из которых четыре — ракетоносители.
Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
"Мы тщательно наблюдаем за корабельной группировкой в Черном море и за действиями врага. Зафиксирована нетипичная активность и количество корабельной группировки. В настоящее время в Черном море находится 20 единиц, среди которых четыре ракетоносителя, один из них подводный, 28 ракет по максимуму могут быть снаряжены по ", — подчеркнула Гуменюк.
По словам представительницы ВСУ, среди общего состава много вспомогательного флота. Она отмечает, что оккупанты "пытаются максимально покрывать театр морских действий в Черном море, пытаясь скрывать свои действия от нас".
Напомним, СМИ пишут, что Россия начнет новый набор контрактников в армию от 1 апреля и планирует набрать в армию 400 тыс. человек. Минобороны РФ разослало по регионам распоряжение по количеству людей, с которыми должны быть подписаны контракты.
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