"Укрэнерго" ввело ограничение для Житомирщины: где не будет света

Людей просят экономно потреблять электроэнергию.
В четверг, 16 марта, НЭК "Укрэнерго" ввело ограничение для Житомирской области. В Бердичевском районе возможны отключения электроэнергии.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.
"Уважаемые жители Бердичевского района! Из-за ограничений, введенных НЭК "Укрэнерго", возможны отключения электроэнергии", — говорится в сообщении Бунечка.
Глава области просит людей следить за графиками и учитывать возможные перебои с энергоснабжением.
"Потребляйте электроэнергию экономно", — подчеркнул он.
Напомним, 15 марта в Хмельницкой области произошли незначительные технологические нарушения в работе электросетей. Частично обесточены жители в нескольких районах.
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