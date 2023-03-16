"Укрэнерго" ввело ограничение для Житомирщины: где не будет света

В четверг, 16 марта, НЭК "Укрэнерго" ввело ограничение для Житомирской области. В Бердичевском районе возможны отключения электроэнергии.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

"Уважаемые жители Бердичевского района! Из-за ограничений, введенных НЭК "Укрэнерго", возможны отключения электроэнергии", — говорится в сообщении Бунечка.

Глава области просит людей следить за графиками и учитывать возможные перебои с энергоснабжением.

"Потребляйте электроэнергию экономно", — подчеркнул он.

Напомним, 15 марта в Хмельницкой области произошли незначительные технологические нарушения в работе электросетей. Частично обесточены жители в нескольких районах.

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