Гороскоп на 16 марта для всех знаков Зодиака: день, когда можно сдвинуть горы

День мощной позитивной энергетики, которая позволяет сдвинуть горы – иногда в прямом смысле этого слова.

Можно приступать к реализации глобальных проектов, смелых поступков – с большой долей вероятности можно сказать, что любое такое действие будет обречено на оглушительный успех. Единственное, от чего стоит отказаться, так это от деловых переговоров – сегодня вряд ли удастся найти с ними общий язык и достичь консенсуса.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 марта для Овнов

Можно – и нужно – улаживать конфликты, возникшие с друзьями или родственниками: и они, и вы будете настроены на конструктивный диалог, который поможет принять точку зрения друг друга.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 марта для Тельцов

Необходимо противиться желанию смотреть на окружающих вас людей свысока: во-первых, оснований для этого у вас нет, а во-вторых, ненароком можно будет обидеть человека, от которого зависит ваше благосостояние.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 марта для Близнецов

Не стоит растягивать несложное профессиональное задание на целый день: с ним легко можно будет справиться до обеда, а оставшееся время можно – и нужно – посвятить отдыху, причем лучше пассивному.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 марта для Раков

Постарайтесь не ударить в грязь лицом перед начальством: показав себя с лучшей стороны, вы вполне сможете рассчитывать как на продвижение по карьерной лестнице, так и на материальное поощрение.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 марта для Львов

Сохранить позитивный настрой, который сегодня для вас чрезвычайно важен, поможет любимое занятие – для него, даже в случае тотальной занятости на основной работе, обязательно нужно найти время.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 марта для Дев

Для благоприятен для того, чтобы наконец-то довести до ума дела, которые в свое время были отложены в долгий ящик, а потом и вовсе зависли: сегодня их удастся быстро и успешно завершить.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 марта для Весов

К советам, которые могут давать вам сегодня друзья и близкие, можно прислушиваться, но принимать решения все-таки придется самостоятельно – никто лучше вас не знает ваших жизненных обстоятельств.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 марта для Скорпионов

Любое ваше слово сегодня может всерьез задеть кого-то из окружающих, поэтому с шутками и – особенно! – критическими высказываниями в чей-либо адрес необходимо обращаться осторожно.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 марта для Стрельцов

Звезды рекомендуют вам обращать внимание на сигналы, которые будет посылать организм, поэтому если в это время вам вдруг захочется морской капусты, обратите внимание на работу щитовидной железы.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 марта для Козерогов

Любые споры по поводу, не имеющему отношения к непосредственной работе, необходимо исключить: на них уйдет львиная доза моральных и физических сил, которые необходимы для более серьезных дел.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 марта для Водолеев

Если вам понадобится поддержка, не стесняйтесь обращаться за ней к близким людям и друзьям: они легко решат проблему, которая вам самим кажется неразрешимой.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 марта для Рыб

День благоприятен для любых финансовых операций, поэтому можно не только открывать банковские счета и депозиты, но и рисковать, покупая лотерейные билеты и делать ставки на спортивном тотализаторе.

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