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Отопительный сезон в Украине со следующей недели начнет завершаться

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
2158
Время на прочтение
2 мин
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Отопительный сезон в Украине со следующей недели начнет завершаться

Фото: pixabay.com

На следующей неделе в некоторых регионах Украины планируется завершать отопительный сезон.

В результате потепления в Украине существенно снижается потребление электроэнергии. Увеличиваются дневные профициты, ведь растет генерация солнечных электростанций. В результате этого и отопительный сезон подходит к концу.

Об этом рассказал глава Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"В Украину постепенно приходит теплая весенняя погода. Учитывая прогноз погоды, с понедельника в некоторых регионах можно завершать отопительный сезон и сэкономить энергоресурсы, в частности, газ", — отметил он.

Герус добавил, что НАК "Нафтогаз Украины" уже заявил об амбициозных планах подготовиться к следующему отопительному сезону за счет накопления газа украинской добычи (без импорта).

"Вместе с тем из-за повреждения сетей ограничения подачи электроэнергии в последние дни были в Киеве, Харькове, Житомире, Одессе. Это еще раз подчеркивает актуальность идеи распределенной генерации — электростанции должны быть максимально приближены к зонам потребления. В случае городов — это крыши домов, которые могут использоваться для СЭС", — написал глава Комитета.

Напомним, ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев сообщал, что в Украине отопительный сезон, вероятно, продлится до начала апреля. Если погода будет холодной, теплоснабжение могут продлить.

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Дата публикации
Просмотры
2158
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