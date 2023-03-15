Может ли Россия открыть второй фронт в Грузии: эксперт объяснил

Правительство Грузии помогает России обходить санкции. На это негативно реагируют как в Украине, так и в грузинском обществе.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал политолог Владимир Фесенко.

“Я не думаю, что Путин на это пойдет именно сейчас. У него не хватает военных ресурсов против Украины. Эта тема обсуждается со стороны самих россиян. Недавно обиженная российская туристка в аэропорту Тбилиси кричала "Путин, введи войска". В Грузии правительство говорит, что не хочет войны. Потому что тогда будет большая проблема для самой страны. Они не могут им противостоять. Но одно дело избегать войны, другое дело – помогать РФ. Грузинское правительство фактически помогает России – в частности, обходить санкции. Это вызывает критику и в Украине, и среди грузинского общества”, — подчеркнул Владимир Фесенко.

Также он подчеркнул, что пока идет война РФ против Украины, открытие второго фронта маловероятно.

Напомним, что в Тбилиси участники пророссийского митинга сорвали и сожгли флаги Евросоюза.

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