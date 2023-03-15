Чи може Росія відкрити другий фронт у Грузії: експерт пояснив

Росії допомагає уряд Грузії обходити санкції. На це негативно реагують як в Україні, так і серед грузинського суспільства.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів політолог Володимир Фесенко.

“Я не думаю, що Путін на це піде саме зараз. У нього не вистачає військових ресурсів проти України. Ця тема обговорюється з боку самих росіян. Нещодавно ображена російська туристка в аеропорту Тбілісі кричала “Путін введи війська”. В Грузії уряд каже, що не хоче війни. Тому що тоді це буде велика проблема для самої країни. Вони не зможуть їм протистояти. Але одна річ уникати війни, інша річ - допомогати РФ. Грузинський уряд фактично допомагає Росії - зокрема, обходити санкції. Це викликає критику і в Україні, і серед грузинського суспільства”, - наголосив Володимир Фесенко.

Також він наголосив, що пока йде війна РФ проти України, відкриття другого фронту малоймовірно.

Нагадаємо, що у Тбілісі учасники проросійського мітингу зірвали та спалили прапори Євросоюзу.

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