"Укренерго" запровадило обмеження для Житомирщини: де не буде світла

У четвер, 16 березня,НЕК "Укренерго" запровадило обмеження для Житомирської області. У Бердичівському районі можливі відключення електроенергії.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

"Шановні жителі Бердичівського району! Через обмеження, запроваджені НЕК "Укренерго", можливі відключення електроенергії", - йдеться у допис Бунечка.

Голова області просить людей стежити за графіками та зважати на можливі перебої з енергопостачанням.

"Споживайте електроенергію економно", - наголосив він.

Нагадаємо, 15 березня на Хмельниччині сталися незначні технологічні порушення в роботі електромереж. Частково знеструмлено мешканців у кількох районах.

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