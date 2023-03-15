Частина Хмельниччини залишилася без електрики: що сталося

Зранку 15 березня на Хмельниччині сталися незначні технологічні порушення в роботі електромереж. Частково знеструмлено мешканців у кількох районах.

Про це повідомили у "Хмельницькобленерго".

Знеструмлення споживачів:

Теофіпольського РЕМ , Білогірської громади: с. Баймаки, с. Кащенці, с. Окіп, с. Ставищани, с. Червоне;

, Білогірської громади: с. Баймаки, с. Кащенці, с. Окіп, с. Ставищани, с. Червоне; Новоушицького РЕМ : с. Березівка с. Пижівка;

: с. Березівка с. Пижівка; Чемеровецького РЕМ: с. Демківці, с. Залісся, с. Теремківці, с. Юрківці;

с. Демківці, с. Залісся, с. Теремківці, с. Юрківці; Кам’янець-Подільського РЕМ , Гуменецької громади: с. Голосків, с. Гуменці, с. Слобідка-Гуменецька;

, Гуменецької громади: с. Голосків, с. Гуменці, с. Слобідка-Гуменецька; Кам’янець-Подільського РЕМ , м. Кам'янець-Подільський: вул. Веліканова, вул. Князів Коріатовичів, вул. Молодіжна вул. Нігинське шосе, вул. Центральна;

, м. Кам'янець-Подільський: вул. Веліканова, вул. Князів Коріатовичів, вул. Молодіжна вул. Нігинське шосе, вул. Центральна; Хмельницького міського РЕМ : с. Мала Колибань, с. Копистин, с. Колибань, с. Івашківці.

: с. Мала Колибань, с. Копистин, с. Колибань, с. Івашківці. Хмельницького міського РЕМ, м. Хмельницький: вул. Верейського: 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74; вул. Нагірна: 18/1 А; пров. Нагірний: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 19, 2/1; пров. Серпанковий: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 1/1; пров. Смотрицького Г.Д.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10/1; вул. Заводська 3/1; вул. Спортивна 1, 1а).

В компанії наголошують, що населені пункти не знеструмлені повністю, а лише частково. Також обіцяють, що роботи з відновлення розподілу електричної енергії будуть завершені протягом дня.

"Планові роботи, направлені на підвищення надійності розподілу електричної енергії, розчистка трас та технічне обслуговування електромереж проводяться усіма районами електричних мереж", - наголошують в обленерго.

Детально переглянути перелік вулиць та осель, які знеструмлені, можна на сторінці "Хмельницькобленерго": "Актуальні відключення" або "Відключення".

Нагадаємо, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, станом на 15 березня енергосистема України продовжує працювати без обмежень споживачів. Проте у Житомирській та Київській областях можуть бути відключення світла.

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