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У двох областях України можливі відключення світла: де та чому

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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1363
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У двох областях України можливі відключення світла: де та чому

Наразі енергосистема України працює з резервом потужності.

Станом на 15 березня енергосистема України продовжує працювати без обмежень споживачів. Проте у Житомирській та Київській областях можуть бути відключення світла.  

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко. 

"Сьогодні генерація повністю забезпечує потреби споживачів електроенергії, маючи достатній резерв потужності. У деяких регіонах, зокрема на Житомирщині та Київщині, можливі нетривалі відключення електроенергії, пов‘язані із ремонтами електромереж. Протягом останньої доби відновлено електропостачання постраждалих від російських обстрілів районів Запорізької і Дніпропетровської областей", - зазначив він.

Нагадаємо, Харків після ракетної атаки знову зі світлом – місто пережило найдовший блекаут.

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Дата публікації
Перегляди
1363
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