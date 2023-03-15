У двох областях України можливі відключення світла: де та чому

Станом на 15 березня енергосистема України продовжує працювати без обмежень споживачів. Проте у Житомирській та Київській областях можуть бути відключення світла.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

"Сьогодні генерація повністю забезпечує потреби споживачів електроенергії, маючи достатній резерв потужності. У деяких регіонах, зокрема на Житомирщині та Київщині, можливі нетривалі відключення електроенергії, пов‘язані із ремонтами електромереж. Протягом останньої доби відновлено електропостачання постраждалих від російських обстрілів районів Запорізької і Дніпропетровської областей", - зазначив він.

Нагадаємо, Харків після ракетної атаки знову зі світлом – місто пережило найдовший блекаут.

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