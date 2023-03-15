Журналісти опублікували план Кремля щодо захоплення Молдови

Стратегічними цілями Росії ставиться примус Кишинева до вступу в ОДКБ та участі у Євразійському економічному союзі.

Ряд медіа з міжнародного журналістського консорціуму отримали доступ до плану Кремля щодо встановлення повного контролю над Молдовою.

Про це повідомляє видання Агентство.

Журналісти повідомили, що документ під назвою "Стратегічні цілі Російської Федерації в Республіці Молдова" надійшов до редакцій Süddeutsche Zeitung, Yahoo News і центру Досьє. Він був створений у 2021 році. У документі розроблений план попадання Молдови у повну залежність від Кремля.

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Однією зі стратегічних цілей Росії ставиться примус Кишинева до вступу в ОДКБ та участі у Євразійському економічному союзі (ЄАЕС).

У документі вказується на необхідність усунення будь-яких дій влади Молдови щодо зміни російської військової присутності у Придністровʼї. Також у Москві запланували відкриття свого посольства у Гагаузії та створення неурядових проросійських організацій.

Згідно з документом, Росія налаштована боротись з "румунізацією" Молдови, а також посили вплив російської мови, зокрема у системі освіти.

Кремль запланував до 2030 року забезпечити участь Молдови у ЄАЕС, створення проросійських груп впливу, а також легалізацію Придністровʼя. Крім того, російська мова мала отримати офіційний статус, щоб забезпечити її присутність у ЗМІ.

Одним з інструментів тиску на Молдову є її залежність від поставок ресурсів, зокрема газу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Молдові проросійські сили знову влаштували протести в центрі Кишинева. Там були мітингарі переважно пенсійного віку, які брали з собою плакати з критикою чинної влади та православні ікони.

Крім того, ми раніше інформували, що в аеропорту Кишинева виявили представника російської приватної військової кампанії "Вагнер", який хотів потрапити до країни.

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