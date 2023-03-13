Проросійські протести в Молдові: чого домагається Кремль та чи є загроза для України

У Молдові проросійські сили вийшли на протести в центрі Кишинева. Там були мітингарі переважно пенсійного віку, які брали з собою плакати з критикою чинної влади та православні ікони. Приєдналася до них і партія "Шор" — відомі симпатики Росії.

Складається таке враження, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію, де тільки можна. Яка реальна загрози з боку Молдови станом на зараз, у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Росія виношувала плани дестабілізації державного перевороту — те, про що говорили і про що попередив український президент та розвідка молдовських колег, за що ті були дуже вдячні. Молдова для Росії в попередні роки завжди була комфортною в плані того, що там перемагали комуністи і вони були при владі. Комуністична партія завжди була орієнтована так чи інакше на Росію. Зрештою, вони активно торгували. Зараз цих можливостей немає, тому що кордон перекритий", — каже Мусієнко.

За його словами, президента Майя Санду і новий уряд, які декларують намір приєднання до ЄС і руху до наближення з НАТО, дуже не подобаються Кремлю.

"А ще Кремлю не подобається той факт, що Молдова зараз не така схильна до співпраці з Росією зі зрозумілих причин. Це загрожує російському контингенту в невизнаному Придністров’ї. Тому вони почали дії дестабілізації там і проведення проросійських мітингів проросійськими організаціями з метою повалення державного ладу в Молдові. Це не спрацьовує. Хоча вони знову ж таки продовжують це робити", — пояснює Мусієнко.

Загроза з Придністров'я

На думку експерта, російський контингент в Придністров’ї, не становить великї загрози для України, адже там немає великої кількості військ.

Крім того, ці війська позбавлені сухопутного кордону з Росією і можливостей доставки вантажів туди.

"Повітряний простір над країнами ЄС закритий, над Румунією не пролетиш. І на території України було рішення ще в квітні-травні минулого року збивати військово-транспортні літаки, які будуть туди летіти. Багато в чому плани росіян зриваються. ЄС декларує намір посилити Молдову, допомогти. В інтерв’ю для західних медіа Володимир Зеленський також сказав, що Україна буде готова допомогти Молдові, якщо вона буде офіційно звертатися", — підсумував Олександр Мусієнко.