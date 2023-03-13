Несподівані напрямки наступу: куди Кремль кине нові сили

Напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов говорив про те, що наступ росіян настільки невеликих масштабів і його не видно неозброєним оком, що той триває, але ми його просто не помічаємо.

Наступ російських окупантів досі триває. ЗСУ відбивають чисельні атаки росіян.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

“Я думаю, що наступ ще триває. Ми можемо сказати, що дійсно українським силам оборони серйозними діями вдається зупиняти і відбивати численні атаки ворога, попри те, що противник має певні тактичні успіхи на Сході і він дещо просувається. Але це не великий наступ. Нашим силам вдається його стримувати ціною надзусиль і доволі ефективно, тому що ворог зазнає серйозних втрат. Ми бачимо наразі, що поки що це продовжується. Російські війська гинуть, але вони підкидають нових мобілізованих”, - розповів Олександр Мусієнко.

Також він додав, що бойові дії тривають і триватимуть.

“Стосовно несподіваних напрямків, я бачу це або з території Росії біля наших північних кордонів і з Білорусі. Я допускаю сценарій, що певні російські сили, які присутні на території Білорусі, можливо спільно з білоруськими чи самостійно, можуть вчиняти певні диверсійні акти, можуть намагатися прориватися і можуть спробувати вести якісь наступальні дії з метою відволікання наших сил. Але вже не для стримування атак, а з метою не дати можливості пришвидшити наш контрнаступ, щоб наші бригади були розосереджена. З цією метою, я думаю, що Лукашенко шукає зброю, яка б давала можливість посилити ракетні атаки по території України. Тому він і відвідує Іран та Китай. Росія так само на це розраховує”, - зазначив Мусієнко.

Нагадаємо, що за рік повномасштабної війни Росія задіяла в Україні майже всю зброю, окрім ядерної.

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