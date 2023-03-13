РФ задіяла в Україні майже всю зброю, окрім ядерної: експерт розповів, чим ще може "здивувати" Кремль

Багато військових експертів та аналітиків говорять про те, що у Росії нібито "тосують стару колоду" і здивувати Збройні сили України вже немає чим. У ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Сергій Грабський розповів, чи є у ворога те, чого ми ще не спостерігали за понад рік цієї повномасштабної війни.

"Єдиний ресурс, який в них є ще дуже потужним, це людський ресурс. Вони можуть нас здивувати хіба що щільними атаками не підрозділів, а цілих колон. Але це особливо не змінить ситуацію. За рік війни ми, здається, бачили вже все, що можна. Все, що могли наші вороги задіяти проти України, вони вже задіяли. Крім ядерної зброї. Я дуже критично ставлюся до вірогідності застосування ядерної зброї", — сказав він.

За словами Грабського, ми повинні розуміти, що маємо справу не з адекватними людьми. У противника була можливість застосування масованої авіації. Ті шалені втрати, які вони понесли в авіапарку і в особовому складі, свідчить про те, що вони неспроможні наносити удари.

"РФ або інша держава, яка існувала в межах тієї території, ніколи не мала доступу до проведення масованих авіаційних операцій. Тому за часів Радянського союзу армія атакувала в основному з землі, а авіації відводилася другорядна роль. Тому здивувати нас цим не можливо. Атаки з моря теж неможливі. Тому що будь-який десант буде знищений ще на підходах до нашого узбережжя", — розповів експерт.

Грабський зазначив, що Росія має обмежену кількість плавзасобів для того, щоб здійснити таку десантну операцію. З 11 десантних кораблів три кораблі у них знаходяться в постійному ремонті. Таким чином здивувати нас важко, додав військовий експерт.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський пояснив, чи можуть західні системи протиповітряної оборони повністю захистити небо України.

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